Politiet kontaktet av dem som gikk gjennom isen

På Twitter opplyser politiet at de to har tatt kontakt og at alt står bra til med dem. Politiet understreker at folk må være forsiktige og tenke på at isen ikke nødvendigvis er sikker overalt.

Politiet fikk inn melding fra vitner søndag formiddag om at to personer var observert idet de gikk gjennom isen.

Både at politi, brann, ambulanse, luftambulanse, dykkere og politihelikopter ble sendt til stedet. Alle åpne råker ble undersøkt av dykkere fra både Drammen og Oslo, uten at noen ble funnet.

Ved 15-tiden ble leteaksjonen avblåst, og politiet ba personene om å ta kontakt for å bekrefte at alt hadde gått bra. (©NTB)