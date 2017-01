Lysbakken kritisk til Erna Solbergs nyttårstale

– Det mest påfallende med denne talen er hvordan statsministeren lar være å si noe om de økende forskjellene i makt og rikdom i landet vårt. Det viser hvor lite bekymret regjeringen er for at ulikheten vokser. Hvis forskjellene får fortsette å vokse, vil de undergrave det beste i det norske samfunnet, fellesskapet vårt og tilliten mellom folk, mener SV-lederen.

Han peker på at statsministeren ikke nevnte med ett ord de gruppene som særlig har tapt på hennes politikk, som for eksempel uføre og eldre med lave pensjoner som har fått mindre å leve av, eller unge og lavtlønte som stenges ute fra et boligmarked ute av kontroll.

– Talen viser også på et annet område hva regjeringen ikke er særlig opptatt av. Erna Solberg nevner så vidt en av vår tids store utfordringer – arbeidet med å kutte utslipp for å bekjempe klimaendringene – i en bisetning, det bekymrer meg. Norske utslipp har begynt å øke igjen under hennes regjering, hun burde ha lovet bot og bedring i dag, mener Audun Lysbakken. (©NTB)