Blandede reaksjoner på statsministerens nyttårstale

Oslo (NTB): Ap og SV er enige om at statsminister Erna Solberg snakket for lite om klima i sin nyttårstale, mens Sps Marit Arnstad kaller Solberg for naiv.