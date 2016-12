Ulveopprøret i Høyre tas opp på høyeste nivå

– Man har innsett på høyeste hold at dette er en vanskelig sak for partiet, og at problemet kan bli langvarig. Ingen ønsker å gå inn i et valgår med en åpen splittelse om det vi oppfatter som helt sentrale Høyre-verdier, sier leder i Unge Høyre og sentralstyremedlem i Høyre, Kristian Tonning Riise, til Klassekampen.

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet bestemte at skadepotensialet ikke er stort nok til at fire ulveflokker i Hedmark kan skytes, noe som skapte både jubel og raseri. I Hedmark Høyre har flere meldt seg ut av partiet i protest.

– Opprørsstemningen er reell. Dette handler om viktige prinsipper, som respekt for eiendomsretten og enkeltmenneskets rettigheter, sier Riise.

Helgesen har innkalt til møte blant partene Høyre, Ap, Frp og KrF, som står bak ulveforliket, den 4. januar. (©NTB)