Schjøtt-Pedersen ser ingen argumenter mot oljeutredning

– Jeg ser ingen argumenter mot å søke kunnskap. Det er et sunt prinsipp i norsk forvaltning, som vi må legge til grunn også her, sier han til Klassekampen. Schjøtt-Pedersen mener en utredning vil vise om det finnes ressurser som kan bidra til det norske velferdssamfunnet.

– Det er grunn til å tro at det ligger olje- og gassressurser for mange hundre millioner kroner her. Når vi samtidig vet at om vi om ganske få år vil stå overfor en situasjon der inntektene går ned, samtidig som pensjons- og helseutgiftene øker kraftig, så ser vi at hver eneste krone vi som samfunn kan få gjennom olje og gass, vil være viktige bidrag til å sikre velferd.

Tidligere i uken viste en spørreundersøkelse at 50 prosent er negative til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 35,5 prosent er positive.

– Jeg tror veldig mange er usikre på om et eventuelt oljeutslipp vil kunne true den viktige torskebestanden som har fødeområde i Lofoten. Det viser de beste undersøkelsene at det ikke er risiko for, sier Schjøtt-Pedersen. (©NTB)