OK rakettvær på nyttårsaften

Men ikke alle er like heldige med været som finnmarkingene. Regnet har høljet ned i Hordaland siste døgn, og lørdag formiddag blir det mer regn og vind på Vestlandet. Men ved midnatt skal rakettværet bli brukbart de fleste steder i landet.

– Definitivt mest nedbør i Hordaland siste døgn. Voksne mengder, tvitrer Yr, og kan vise til 93,7 millimeter regn på Gullfjellet like utenfor Bergen øverst på tabellen.

Like etter følger Myrkdalen-Vetlebotn, Modalen og Kvamskogen i Hordaland. Litt lenger ed på lista havner Lysebotn i Rogaland med 70,2 millimeter, mens Vangsnes i Sogn og Fjordane kan notere vel 60 millimeter nedbør i årets nest siste døgn.

– Nedbøren avtar noe på Vestlandet i dag, og det blir opphold enkelte steder ved midnatt, melder Yr.

Litt kaldere i nord

Finnmark kan vente seg kuling og snøbyger langs kysten, men oppholdsvær på vidda. Heller ikke der er det særlig kaldt, bare et par minusgrader.

Longyearbyen har måttet venne seg til svært varierende temperaturer og værforhold. Nyttårsaften er snøskredfaren også der fortsatt betydelig, men temperaturen er i alle fall litt vinterlig, der den nærmer seg minus 10. Fram mot midnatt er det meldt om overskyet oppholdsvær – altså ikke helt ueffent for rakettoppskyting.

Mye mildvær

I Oslo-området er det meldt skyet, men oppholdsvær lørdag kveld, og dermed brukbart rakettvær. Stavanger kan også glede seg over opphold rundt midnatt, mens det kan komme noen drypp i Kristiansand. Helt i sør er temperaturen nærmest vårlig helt på tampen av året – med 10 plussgrader.

I Trøndelag er det altså meldt mye vind først på dagen, men den skal roe seg utover kvelden. I Trondheim er det meldt en del nedbør.

Tromsø kan derimot by på et snev av vintervær, der blir det et par minusgrader og litt snø eller sludd. Skal du ut i naturen, så pass på, for det er betydelig snøskredfare i området, ifølge Yr. (©NTB)