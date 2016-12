Evakuerte naboer i Rjukan får flytte hjem

Det opplyser Tinn kommune på sine nettsider. Bygget skal sikres, og det vil være døgnkontinuerlig vakthold. Kommunen ber om at folk respekterer sperrebukker og sperrelinjer som er satt opp.

Like etter klokka 10 meldte kommunen at brannen var slukket, men at etterslukkingen ville foregå i flere timer. Bygget vil bli sperret inntil byggteknisk personell har vurdert tilstanden. Det jobbes likevel med å finne en løsning slik at beboere fra Mandheimen med bistand fra politi kan komme inn i bygget for å hente personlige eiendeler. (©NTB)