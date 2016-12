Én pågrepet etter voldsepisode i Oslo

– Vi fikk melding fra vitner om at to personer hadde gått løs på en tredje, og at sistnevnte ble sparket gjentatte ganger i ansiktet mens han lå nede. Volden fortsatte helt til politiet kom til stedet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Den skadde er kjørt til legevakta, og han er ifølge politiet ikke kritisk skadd.

– Men vi anser det som alvorlige hodeskader, og det er mulig han blir brakt videre til sykehus.

Politiet skal avhøre vitner og leter dessuten etter den andre personen som skal ha vært involvert. (©NTB)