Stålramme på Goliat-plattformen manglet 40 bolter

Arbeidere fra IKM Elektro oppdaget mangelen på plattformen utenfor Hammerfest i oktober og meldte ifra til Petroleumstilsynet, skriver Stavanger Aftenblad. Stålrammen som henger over et eksosrør ved en kran om bord skulle egentlig vært festet med 44 bolter, men var i stedet festet med kun fire. I tillegg var boltene for korte og ikke skrudd ordentlig til.

Opplysningene kommer fram i en rapport som oljeselskapet Eni har skrevet til Petroleumstilsynet.

Goliat-plattformen har hatt en rekke problemer, i høst måtte plattformen stenges ned på grunn av problemer med strømtilførselen og andre juledag stanset Eni arbeidet på plattformen på grunn av en skade på en losseslange. (©NTB)