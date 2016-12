Hjem Over 500 kilo krutt skal ønske 2017 velkommen i Oslo

Oslo (NTB): Rundt 40.000 osloborgere skal samles utenfor Rådhusplassen ved midnatt nyttårsaften for å få med seg at et halvt tonn med krutt farger nattehimmelen og ønsker det nye året velkommen.