Ny rekord for norsk fiske

Øverst på listen er Norges Råfisklag, som har omsatt fisk for 11,7 milliarder kroner og dermed noterer beste årsomsetning i et norsk fiskesalgslag noensinne, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Råfisklaget satte rekord i fjor også, da med et resultat på 9,7 milliarder kroner. Ifølge Fiskeribladet er kraftig prisøkning på torsk og økte torskekvoter av årsakene til oppgangen.

Fiskerne får også bedre betalt for fisken. I år er det i gjennomsnitt blitt betalt 10,03 kroner per kilo for alt som omsettes gjennom salgslagene, mot 8,03 kroner i fjor. (©NTB)