Butikk forsøkt ranet på Holmlia

– Han truet en ansatt som var alene bak kassen med det som ser veldig ut som en pistol. Ingen ble skadd og det går greit med den ansatte. Han fikk heller ikke med seg noe, sier operasjonsleder Finn Belle.

Mannen skal være i alderen 30 til 40 år, og politiet har gode bilder av mannen. De ble varslet om hendelsen gjennom butikkens alarmselskap, og var «forholdsvis raskt på plass».

– Vi var på plass etter noen få minutter og det var vel derfor ranet ikke ble gjennomført. Vi vet ikke helt hvorfor han gjorde det, det hele virker veldig lite planlagt, sier Belle.

Han understreker at politiet tar saken på alvor og at de har gode sjanser for å finne vedkommende. Det vil bli opprettet sak. (©NTB)