Børsfall på årets siste handelsdag

2016 har vært et godt år for aksjeeierne på børsen. Verdien på aksjene har i år steget med over 12 prosent.

Marine Harvest, som var mest omsatt, falt 0,7 prosent, etterfulgt av Statoil, som gikk ned 0,8 prosent.

Av andre selskap som også var med på å hindre en ny toppnotering på børsen, er DNB (-0,5) prosent, Telenor (-0,9), Yara (-0,3) og Aker BP (-0,3).

Selskapene som skiller seg ut med et positivt fortegn på årets siste handelsdag, er Orkla (+0,4), Norsk Hydro (+0,1), PGS (+1,3) og Frontline (+0,8).

De viktigste europeiske indeksene gjorde motsatt av den norske, og endte året i pluss. FTSE 100 i London steg 0,2 prosent, mens CAC 40 i Paris gikk opp 0,3 prosent, og det samme gjorde DAX 30 i Frankfurt. (©NTB)