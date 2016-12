17-åring varetektsfengslet for ransforsøk

Bussjåføren ble slått i ansiktet og forsøkt ranet torsdag formiddag. En drøy time etter ransforsøket ble to gutter på 15 og 17 år pågrepet. Fredag bestemte Kristiansand tingrett at 17-åringen skal varetektsfengsles i to uker. Han erkjenner at han slo bussjåføren i hodet, slik at han måtte sy fem sting, skriver NRK.