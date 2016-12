Meglere frykter sterk boligprisvekst i Oslo

Og med svært få boliger til salgs ved inngangen til 2017 er det ingenting som tyder på at prisene vil falle.

– Vi tror at prisutviklingen i det norske markedet vil være veldig delt, fra landsdel til landsdel. Vi frykter at prisene i Oslo- og Akershus-regionen kommer til å øke sterkt også i 2017, så lenge ikke økonomien treffes av eksterne sjokk, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) til NRK.

Et eksternt sjokk kan for eksempel være at kredittilgangen strupes eller at rentene stiger mye.

– Så lenge norsk økonomi går bra, at kjøpekraften holder seg og at rentene ikke stiger for mye, så kan det fortsette en god stund til, sier Geving.

Årsveksten i boligprisene for hele Norge har vært over 11 prosent i 2016. (©NTB)