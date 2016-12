DNB-sjef advarer mot usunn vekst i forbrukslån

– Veksttakten er høyere og markedsføringen mer aggressiv enn det som er vanlig i finansbransjen for øvrig. Det er nødvendig at bransjen går sammen for å se på en ny bransjestandard. Det kan være behov for nye retningslinjer, sier Bjerke til avisen. Han legger til at DNB nå går gjennom markedsføringen for kredittkort og forbrukslån for å se om den har vært «i overkant tydelig».

Rundt 60 prosent av markedet er kredittkort og resten er øvrige forbrukslån, ifølge Finanstilsynet.

Den kraftige veksten av forbrukslån fører også til en økning i gjeldsproblemer. Tidligere i måneden meldte politidirektoratet at namsmannen har blitt spurt om å tvangsinnkreve gjeld 360.000 ganger i år, en dobling på ti år. (©NTB)