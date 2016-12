Advokat: Eirik Jensens regnskap i null

Spesialenheten hevder å ha bevis for at Jensen hadde et overforbruk på 1,4 millioner kroner, og at disse pengene kommer fra bestikkelser fra den medtiltalte narkotikasmugleren Gjermund Cappelen. Men Spesialenheten har ikke tatt høyde for forskudd på arv og en felles økonomi med ekssamboeren når de har regnet seg fram til det de mener er et mistenkelig høyt forbruk, sier Elden til Dagbladet.

– Jeg synes tallene som Spesialenheten kommer med er glimrende, men konklusjonen er feil. Tallene de har lagt fram gir ingen bevis for at Jensen har hatt et høyt forbruk, sier han. Elden sier den statsautoriserte revisoren Helge Bettemo, som har gått gjennom regnskapet, vil være til stede under rettsforhandlingene. Spesialenheten sier på sin side at de er sikre på at de har forstått tallene riktig.

– Spesialenheten har foretatt en grundig økonomietterforskning. Den vil bli redegjort for under bevisførselen i retten, sier Guro Kleppe i Spesialenheten til avisen.

Narkotika- og korrupsjonssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen begynner i Oslo tingrett 9. januar. Det er satt av hele 16 dager til de to tiltaltes forklaringer. (©NTB)