Venter full storm på Svalbard – Nybyen evakuert

Allerede tidlig onsdag blåste det liten storm og det var mye snøfokk på Svalbard, værforhold som ofte bidrar til å utløse snøskred. Situasjonen er ikke ulik den Svalbard opplevde for et år siden, da to mennesker mistet livet i snøskredet som tok bebyggelsen under Sukkertoppen, poengterer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) overfor TV 2.

Til sammen ble 58 personer evakuert fra Nybyen onsdag formiddag. Sysselmannen følger værutviklingen nøye, men hadde etter et møte med beredskapsrådet og NVE, ikke grunnlag for å iverksette ytterligere tiltak, slik situasjonen var i 18.30-tida.

NVE mener det er skredfare i utsatte fjellskråninger, men at eventuelle skred ikke vil nå bebyggelsen i Longyearbyen. Nybyen, som nå er betydelig mer skredutsatt, ligger litt sør for Longyearbyen.

– Vi vil følge utviklingen av været og eventuell skredfare utover kvelden og natten, sier sysselmann Kjerstin Askholt, som understreker at det generelt er stor snøskredfare og ber folk om ikke å ferdes ute i terrenget.

Ifølge Meteorologisk institutt vil det fra onsdag ettermiddag blåse sørøstlig full storm på utsatte steder på Spitsbergen. Styrken vil være opp mot 25 meter i sekundet. (©NTB)