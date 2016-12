Turisme danker ut gruvedrift på Svalbard

Turisme- og kulturnæringen omsatte i 2015 for 717, 3 millioner kroner, mens omsetningen i bergverk- og utvinning endte på 595,9 millioner kroner, viser tall fra SSB. Det er første gang at turisme danker ut gruvedriften målt i omsetning.

Omsetningstallene inkluderer også offentlige tilskudd, der tilskuddet til gruvedrift har blitt kraftig redusert over flere år. I 2008 omsatte gruvenæringen for 3,5 milliarder kroner, mot under 600 millioner kroner i 2015.

I alt omsatte Svalbard-samfunnet for rundt 3,7 milliarder kroner i 2015, inkludert offentlige tilskudd. Dette var en betydelig nedgang fra 5,8 milliarder kroner i 2008. Det offentlige tilskuddet økte i samme periode fra rundt 380 millioner til 650 millioner kroner.

Årsverkene i gruvedriften har gått ned jevnt og trutt. I 2015 arbeidet det bare rundt 200 personer i denne næringen i de norske virksomhetene på Svalbard, mot rundt tusen på 1950-tallet.

I dag utgjør årsverkene i bergverksnæringen bare 17 prosent av totalen, mens hele 30 prosent av årsverkene er innen turisme og kultur. Forskning og undervisning utgjør 15 prosent av årsverkene. (©NTB)