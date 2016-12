Oslo-politiet: Parallellsamfunn ikke et problem i dag

I en fersk rapport har ansatte i Oslo politidistrikt vurdert om de mener det eksisterer såkalte parallellsamfunn i hovedstaden, slik man for eksempel har sett i flere bydeler i Göteborg. Svaret er at begrepet ikke er dekkende for situasjonen noe sted i Oslo.

– Ingen områder i politidistriktet oppleves å være utenfor politiets kontroll eller utrygge for politiet å gå inn i, er konklusjonen.

Det er imidlertid stor bekymring for at et svekket nærpoliti kan bidra til framvekst av parallellsamfunn.

– Bekymringen er at det forebyggende fokuset fortrenges og at man dermed legger ned en suksessmodell til fordel for noe stort og nytt, heter det i rapporten. (©NTB)