Titusener mistet telefon og nett under uværet

Problemene rammer kunder over hele landet, til tross for at uværet ble mindre enn det som var meldt mange steder.

Rundt 30 av Telenors basestasjoner for mobilnett bare i Hordaland var tirsdag ettermiddag ute av drift. Det tilsvarer rundt 5 prosent av totalen.

– Vi har heldigvis ingen steder med mye utfall, det er mindre enn fryktet. Det er ikke like omfattende som ved tidligere stormer, men for dem som er berørt er det selvfølgelig kjedelig, sier dekningssjef i Telenor, Bjørn Amundsen, til Bergensavisen.

Han tror mye vil være i orden i løpet av en dag eller to, og sier til avisen at Gulen i Sogn og Fjordane er, sammen med fire kommuner i Nordland, hardest rammet av Telenors problemer.

Ifølge Telias kommunikasjonsrådgiver Ellen C. Scheen er flere titalls tusen kunder uten mobildekning nasjonalt. (©NTB)