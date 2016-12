Hjem Sju og et halvt års fengsel for narkosmugling

Kristiansand (NTB): En 49 år gammel polsk statsborger er i Kristiansand tingrett dømt til sju og et halvt års fengsel for å ha smuglet over sju kilo amfetamin til Norge.