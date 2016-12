Mann dømt til fengsel etter flere års mishandling av kona

Det skriver Romerikes Blad tirsdag. Mandag 10. mars 2015 fikk politiet på Lillestrøm en telefon fra en person som meldte om høylytt bråk og krangling i naboleiligheten.

Da politiet kom til leiligheten hørte de lyder på soverommet, som viste seg å være låst fra utsiden. På rommet fant de en gråtende kvinne i 40-årene, den dømtes kone og kusine, som var engstelig og redd. Hun ble flyttet til et krisesenter på Romerike før hun ble avhørt av politiet.

I sine forklaringer oppga kvinnen at hun flere ganger ble hun låst inne på bad og soverom uten tilgang på mat, og utsatt for vold. Ved et av voldstilfellene, som hun omtaler som mer omfattende enn de andre, var kroppen «helt svart» av blåmerker.

Den dømte 36-åringen sa seg ikke skyldig, og mener kona forklarte seg uriktig om vold og mishandling fordi hun ønsket seg ut av ekteskapet for å sikre seg opphold i Norge ved en eventuell skilsmisse.

I skyldspørsmålet vurderer retten at «det ikke gir mening at fornærmede skal ha diktet opp vold. En slik forklaring kan ikke forenes med at fornærmede kort tid etter sin første politiforklaring valgte å fortsette forholdet med tiltalte» heter det i dommen. (©NTB)