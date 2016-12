Krav om lærlinger ved offentlige innkjøp

– Det offentlige har vært for lite flinke til å bruke sin innkjøpsmakt til å bidra til flere læreplasser. Nå sikrer vi at bedrifter må ha lærlinger hvis de for eksempel vil bygge nye skoler, veier eller togstrekninger for det offentlige, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Kravet vil gjelde tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter i bransjer med særlig behov for læreplasser. Det er for eksempel bygg- og anleggsbransjen, og forskjellige servicebransjer som tilbyr tjenester innen hotell, konferanse, renhold og kantine.

Kravet vil også gjelde for utenlandske bedrifter som søker på anbudskonkurranser i Norge. De må godkjennes som lærebedrift i Norge og ha norske lærlinger, eller ha med lærlinger eller praksiselever fra tilsvarende opplæringsordning i hjemlandet.

De nye reglene gjelder for kontrakter verdt minst 1,1 millioner kroner fra statlige myndigheter, og for kontrakt på minst 1,75 millioner kroner fra fylkeskommunale og kommunale myndigheter. Kontraktene må ha en varighet over tre måneder. (©NTB)