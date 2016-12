Hjem Helsesenteransatt dømt for seksuell omgang med pasient

Tromsø (NTB): En mannlig ansatt ved et helsesenter i Tromsø er dømt til fengsel for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med en kvinnelig pasient i tenårene.