Frykter enda en nyttårsfeiring med øyeskader

– Vi jobber for at det skal bli null skader under nyttårsfeiringen, som jo skal være en hyggelig affære. Men det er fare for at det blir skader i år også. Vi håper at folk bruker beskyttelsesbriller, er edru og holder barna unna fra der man skyter opp fyrverkeri, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til NTB.

Under fjorårets nyttårsfeiring fikk 18 personer i Norge øyeskader som følge av fyrverkeri, ifølge DSB. Antall personer som får fyrverkerirelaterte øyeskader i forbindelse med nyttårsfeiringen, har ligget på mellom 15 og 18 de siste fem årene.

– Hvis det er et fyrverkeribatteri som ikke fungerer, ikke gå bort og prøv en gang til. At folk gjør det, er en årsak til at det skjer uhell, sier Pedersen.

Istedenfor å prøve å tenne igjen, skal man vente 30 minutter, dynke batteriet med vann og levere fyrverkeriet tilbake til forhandler, lyder rådet fra DSB. (©NTB)