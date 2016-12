Bil i motgående kjørefelt skapte kaos på E6

– Vi var kun millimeter fra å krasje front mot front. Jeg skjelver ennå. Takket være en unnamanøver fra sønnen min kan jeg snakke med deg nå. Dette må det advares mot, sier Rune Østerhaug til Romerikes Blad.

Det var litt over klokka 21 tirsdag kveld at politiet tvitret om at det rant inn med meldinger om en bil i motgående kjøreretning på E6, og at Espatunnelen, Morskogtunnelen og Korslund var blitt stengt i sørgående retning.

– Vi er sikre på at han har kommet seg av E6, eller klart å snu, og at det ikke har vært noen trafikkulykker som følge av kjøringen, sier operasjonsleder Kristian Loraas til NTB rett før 21.30.

Han opplyser om at de vil fortsette å søke etter bilen, og at tunnelene er åpnet igjen.

– Vi har ikke egentlig noen beskrivelser utover at det var en personbil. De som har møtt på bilen har blitt overrasket i høyt tempo og ikke fått med seg så mye, noe som er veldig forståelig, sier Loraas. (©NTB)