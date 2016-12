Truet helsepersonell – dømt til forvaring

Den 25 år gamle mannen, som på det aktuelle tidspunktet bodde på gaten, truet en lege som ikke ville gi ham tunge smertestillende da han var innlagt med mulig blodforgiftning, skriver Adresseavisen. Da han fikk beskjed om at han ikke ville få noe sterkere enn metadon, slo han rundt seg med en avrevet sengegavl, og han truet legen og legens familie.

På et annet rom holdt han en sykepleier fast mens han rettet to barberhøvler mot halsen hennes. Mannen dømmes også for forsøk på kroppsskade etter at han stengte av oksygentilførselen til det medisinske utstyret til minst to rom. På ett av rommene lå en bevisstløs pasient.

De to meddommerne i Sør-Trøndelag tingrett mener mannen burde forstått at stengningen av ventilen kunne føre til skade. Hoveddommerne mener derimot at merkingen av ventilene ikke gjorde dette klart og mener mannen bare ønsket å skremme. Dommen dekker også en annen sak der mannen raserte et venterom og en kiosk ved sykehuset.

Dommen er strengere enn aktors påstand om halvannet års fengsel. Hoveddommeren mente vilkårene for forvaring ikke var til stede, men de to meddommerne landet på den straffeformen. (©NTB)