Politiet: – Gjenstander må sikres i uværet

– Gjenstander som ikke er godt nok sikret, trenger sikring, sier operasjonsleder Egil Karlsen i Sør-Vest politidistrikt til NTB mandag kveld.

Uværet Urd, som traff Vestlandet mandag kveld, røsker tak i både dårlig festede gjenstander og strømkabler. I Hordaland har et tre falt over en strømførende ledning ved Rolland, som er et boligområde i Åsane bydel i Bergen. Og ved Leknesveien i Lindås ligger strømførende ledninger i veibanen.

– Vi har fått melding om trær som blåser over veien. Men også usikrede gjerder rundt byggeområder, utdyper Karlsen.

I Vigdelsveien på Sola utenfor Stavanger har et tre blåst over veibanen. I Sandnes har et beslag løsnet fra et tak, melder 110-sentralen i Sør-Rogaland på Twitter.

Politiet har også fått melding om en skiboks som blåste av en bil, og om skilt som blir tatt av vinden. Men foreløpig er det ingen alvorlige meldinger, understreker operasjonslederen. (©NTB)