Butikkbrann på Nordagutu

Nødetatene fikk melding om brannen ved 3.30-tiden natt til første juledag.

– Vi har fått opplyst at det er åpne flammer på stedet, og brannvesenet går inn for å slukke, sier operasjonsleder Lene Nordbø i Sør-Øst politidistrikt til NTB like før klokken 4. Et kvarter senere opplyser politiet at brannen er slukket, og at underetasjen og første etasje i bygget har fått røykskader.

Nordbø sier det ikke var folk i butikken.

– Det er heller ikke registrert noen leiligheter på stedet, så det skal ikke bo noen i bygget, legger hun til. (©NTB)