«Dyrene i Hakkebakkeskogen» avrunder filmåret

Qvisten animasjon har produsert filmen som med sin premiere søndag avrunder et svært godt norsk filmår. Dersom filmen slår an hos publikum på samme måte som fortellingene og hørespillene tidligere har gjort, kan året ende med over 3 millioner besøkende til norske filmer.

– Er vi heldig med innspurten, kan vi for første gang passere tremillionersbesøket. Det vil være en milepæl, sa direktør Sindre Guldvog i Norsk filminstitutt før julehelgen.

Han kunne da se tilbake på et godt norsk filmår der «Kongens nei» er med blant de ni siste filmene som kjemper om en Oscar-nominasjon for beste fremmedspråklige film. Tre norske filmer er de mest sette på kino i år, og både spillefilmer og dokumentarfilmer har gjort seg bemerket internasjonalt.

– Dette er resultatet av et systematisk og godt arbeid gjennom mange år, og at mye positivt skjer samtidig. Men det vil kunne gå opp og ned også fremover, forklarer Guldvog.

Totalt sju filmer har premiere på den første romjulsdagen, inkludert den tyske prisvinneren «Min papp Toni Erdmann», «Hundreogettåringen som stakk fra regningen og forsvant» – oppfølgeren til den svenske suksessen om «Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant» og den «norske» Hollywood-filmen «Passengers», regissert av Morten Tyldum. (©NTB)