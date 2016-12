Voldsomt uvær og stengte fjelloverganger julaften

– Forholdene her oppe er voldsomme. Vi klarer ikke å holde veien åpen. Midt i veibanen ligger det en meter snø, og vi kommer ikke gjennom med brøytebil, sier Olav Stana, skiftleder for brøytemannskapene på Haukeli, til NRK.

Han sier at det ikke er mulig å komme over Haukeli julaften. Heller ikke over Hardangervidda er det mulig å kjøre julaften. Statens vegvesen melder at det skal tas en ny vurdering søndag morgen.

Også fylkesvei 50 Hol-Aurland og riksvei 13 over Vikafjellet var stengt på grunn av uvær julaften. Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet, E16 over Filefjell og fylkesvei 53 Tyin-Årdal i Oppland og Sogn og Fjordane er åpen for trafikk.

På formiddagen julaften gikk det et steinras som stengte riksvei 155 like ved Sogndal sentrum. Flere store steinblokker raste ut. Politiet opplyser at ingen ble skadd i raset, melder NRK.

Lørdag ettermiddag var det manuell dirigering forbi rasstedet. Veien kan bli stengt i inntil en time grunnet opprydningsarbeid. (©NTB)