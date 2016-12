Storsmugler tatt på fersken igjen

Forrige mandag ble den tidligere storsmugleren pågrepet av politiet. To dager senere ble 61-åringen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, skriver VG.

Mannen er tidligere dømt til totalt 13 års fengsel for spritsmugling fra Spania til Norge, og i sommer ble han tiltalt av Økokrim for å ha begått flere millionbedragerier mot to banker. Han er også tiltalt for Nav-svindel.

Pågripelsen skjedde i forbindelse med at seksjon for organisert kriminalitet i Oslo-politiet er i ferd med å rulle opp en antatt narkotikaliga.

– Vi har foretatt en del pågripelser og vi har gjort en del beslag den siste tiden som har resultert i varetektsfengslinger av flere personer, opplyser sjef for seksjonen, politiinspektør Einar Aas.

Ifølge 61-åringens advokat Espen Henrik Johansen nekter mannen straffskyld. (©NTB)