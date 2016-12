Solberg i rette med biskoper om asylretur

I forrige uke ba Bispemøtet om pause i asylutsendingene, og preses Helga Byfuglien gikk i fakkeltog og sa at returpraksisen skaper uro, skriver Dagbladet.

I et førjulsintervju sier statsminister Erna Solberg (H) at hun som tidligere innvandringsminister er vant med kritikk mot det området i politikken og at hun ikke har noe imot engasjement. Men hun har også noen spørsmål til dem som vil stanse returer.

– Mener de som kritiserer at folk blir sendt ut at vi ikke skal sende ut folk som har fått avslag? Jeg skjønner at det er brutalt å hente noen om natta. Problemet er jo at vi har erfaring for at folk går under jorden, sier Solberg.

– Når vi sier at vi skal ha en streng, men rettferdig asylpolitikk, er det fordi vi må ha bærekraft i det norske samfunnet i framtida. Vi må sørge for at de som kommer hit, får god nok oppfølging, kommer inn og får arbeidsmuligheter. Å returnere personer som har fått avslag og ikke har behov for beskyttelse, er utrolig viktig, fortsetter hun.

Solberg etterlyser balanse og mener en returpolitikk som fungerer, er nødvendig for blant annet å bekjempe arbeidslivskriminalitet. (©NTB)