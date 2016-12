Sjekk isen før du snører skøytene i romjula

– Strøm under isen er årsak til mange ulykker. Isen smelter nedenifra, og det kan være umulig å se på overflaten. Hold derfor ekstra god avstand til innløp, utløp og trange sund i mildvær, sier Ånund Kvambekk som er isvarsler ved NVE.

På Østlandet er det nå svært gode skøyteforhold på små vann i høydene 100-300 meter over havet med 10-30 centimeter is. Høyere opp er det snø på isen, og lavere ned er den dessverre for tynn, særlig nær ytre Oslofjord. Men alle steder med strøm under isen er farlige, også på disse skøytbare vannene.

På Vestlandet er det lite is igjen under 500 meter over havet, mens det fra Trøndelag og nordover fortsatt ligger is til havsnivå.

I fjellet er små vann stort sett farbare i hele landet, mens de største og dypeste til dels er isfrie.

I romjula ventes mildt vær i hele landet, og fra Vest-Agder til Troms ventes det også en god del regn i lavlandet som gir økt vannføring. (©NTB)