Far og sønn tiltalt for bankbedragerier

Ifølge tiltalen har de to bedratt banker for rundt åtte millioner kroner og forsøkt å bedra banker for vel 1,7 millioner euro. Bakgrunnen for søknadene om lån var angivelige eiendomskjøp i Norge og Spania, opplyser Økokrim.

De to er også tiltalt for grovt Nav-bedrageri og 61-åringen er tiltalt for grov økonomisk utroskap. 29-åringen er tiltalt for dagpengesvindel på 232.000 kroner, mens faren er tiltalt for å ha svindlet til seg 287.000 i kvalifiseringsstønad og sosialhjelp.

Straffesaken skal opp for Oslo tingrett 25. april neste år, og retten har satt av 12 dager til saken.

Saken er en del av et sakskompleks der en grunneier, en advokat og en investor i januar 2016 og i mars 2015 ble dømt til fengselsstraffer for en rekke bankbedragerier knyttet til hyttetomter i Iveland. (©NTB)