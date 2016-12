4.000 flere nye boliger solgt i år

Markedet for nye boliger er i vekst i hele landet, men Oslo og Østlandet skiller seg ut med en økning på hele 40 prosent i år, skriver Adresseavisen. Tallene kommer fram i en rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse. For de øvrige landsdelene er økningen i nyboligsalget som følger: Nord-Norge, 22 prosent; Midt-Norge, 18 prosent; Vestlandet, 16 prosent og Sørlandet, 12 prosent.

Salget på Østlandet er i en klasse for seg, ifølge samfunnsøkonom Fredrik Bakkemo Kostøl i Samfunnsøkonomisk analyse.

– Salgsutviklingen på Østlandet er viktig for de nasjonale tallene. Salget de siste to månedene er det høyeste vi har registrert for tilsvarende tomånedersperiode noensinne, og det nest høyeste uavhengig av hvilken periode man betrakter, sier han.

Kvadratmeterprisen er høyest i Oslo, med 73.000 kroner. (©NTB)