Uvær gir stengte fjelloverganger og kolonnekjøring

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel for en rekke fylker på grunn av den forventede julestormen som er i anmarsj. Når det i tillegg er det meldt om en god del nedbør i lavere strøk, betyr det at nedbøren kommer som snø på fjellovergangene.

Kombinasjonen vind, snø og dårlig sikt betydde stengte fjelloverganger og kolonnekjøring på flere strekninger torsdag.

Ved 22-tiden torsdag var riksvei 13 over Vikafjellet, fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol og fylkesvei 51 over Valdresflya stengt, opplyser Vegvesenet. Også riksvei 7 over Hardangervidda var stengt for personbiler, men åpen for kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn.

På riksvei 52 over Hemsedalsfjellet og europavei 134 over Haukelifjell var det sent torsdag kveld innført kolonnekjøring.

Også langs kysten skaper uværet problemer. Hurtigruteskipene MS Trollfjord og MS Kong Harald skulle seilt sørover fra Trondheim torsdag og fredag, men kapteinene har satt foten ned, og har valgt å ikke seile før første og andre juledag. (©NTB)