Uvær gir Hurtigrute-stans og stengte fjelloverganger

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel i elleve fylker på grunn av den forventede julestormen som er i anmarsj. Når det i tillegg er meldt en god del nedbør i lavere strøk betyr det at nedbøren kommer som snø på fjellovergangene.

Kombinasjonen vind, snø og dårlig sikt betyr stengte fjelloverganger og lange køer av bilister som er på vei hjem til jul.

– Det snør tett enkelte steder, og utover dagen er det ventet at vinden skal øke. Da er det fare for at flere fjelloverganger blir kolonnekjørt eller stengt, sier trafikkoperatør Kjetil Larsen ved Vegtrafikksentralen til Bergensavisen.

Allerede torsdag formiddag var det kolonnekjøring over riksvei 7 over Hardangervidda, mens både riksvei 13 over Vikafjellet og fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol var stengt.

Men også langs kysten skaper uværet problemer. Hurtigruteskipene MS Trollfjord og MS Kong Harald skulle seilt sørover fra Trondheim torsdag og fredag, men kapteinene har satt foten ned, og velger å ikke seile før første og andre juledag. (©NTB)