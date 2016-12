Mistenkt kneskytter i Vestby fengslet i fire uker

Den siktede mannen er bosatt i Rygge, mens mannen som ble skutt i kneskålene har adresse på Nøtterøy i Vestfold.

– Han er alvorlig skadd, sier politiadvokat Nora Pedersen i Øst politidistrikt til Moss Avis.

Strafferammen for siktelsen er fengsel i inntil ti år. Skytingen skjedde ved veikroa Marché. Politiet opplyser at alt tyder på at det dreier seg om et internt oppgjør i et belastet miljø.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 13.38 onsdag. Ved 19-tiden opplyste politiet i Follo at den antatte gjerningsmannen var pågrepet i Østfold uten dramatikk etter å ha meldt seg selv. Han ble kjørt til politistasjonen i Follo der han ble avhørt onsdag kveld.

– Fornærmede og mistenkte kjente hverandre, opplyste politiadvokat Hilde Bøch Høyer hos politiet i Follo til NTB onsdag ettermiddag. (©NTB)