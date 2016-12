Helgesen innkaller til ulvemøte

– Situasjonen som har oppstått, gjør det naturlig å samle forlikspartene i Stortinget for å drøfte saken. Jeg inviterer derfor forlikspartene på Stortinget til et møte i Klima- og miljødepartementet, sier Vidar Helgesen til NTB.

Det er Høyre, Ap, Frp og KrF som står bak ulveforliket og som er invitert til møtet i departementet 4. januar.

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet bestemte i forrige at det likevel ikke kan skytes fire ulveflokker i Hedmark, noe som skapte både jubel og raseri. Lisenskvoten kuttes fra 47 til de 15 ulvene det allerede er tillatelse til å felle, og som gjelder enkeltulver utenfor ulvesonen.

– Vi står overfor en krevende situasjon i forvaltningen av ulv. Ulvebestanden ligger nå over Stortingets bestandsmål. Rovviltnemndene åpnet nylig for lisensjakt på inntil 32 ulv i fire ulverevir i Hedmark, og i disse konkrete sakene er det ikke hjemmel for lisensfelling av ulv, understreker Helgesen.

– Norge er en rettsstat. Behandlingen av klagesakene må følge norsk lov vedtatt av Stortinget, samt internasjonale avtaler som Stortinget har vedtatt at Norge skal slutte seg til. I dette konkrete tilfellet slo Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling fast at det ikke forelå dokumentert skadepotensial slik at departementet kunne avvise klagene og godkjenne felling i tråd med nemndenes vedtak, fastslår Helgesen. (©NTB)