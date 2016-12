Fire og et halvt år for gjentatte seksuelle overgrep

Mannen hadde anket tingrettens dom på fire og et halvt års fengsel, men nådde ikke fram i Frostating lagmannsrett. Han er domfelt for å ha voldtatt den ene av de to jentene, og for flere tilfeller av utuktig omgang med den andre, ifølge Sunnmørsposten. Jentene var i 14-15-årsalderen og overgrepene skal ha pågått i ett års tid.

Retten konkluderte med at overgrepene hadde funnet sted gjentatte ganger og karakteriserte dem som «kynisk og planlagt utnyttelse av sårbare jenter».

Tiltalte erkjente straffskyld for seksuell omgang.

Han må også betale oppreisningserstatning til jentene på 125.000 kroner og 75.000 kroner. (©NTB)