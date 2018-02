Sandbech lover ikke et nytt OL etter Big Air-exit

NTB Sport

Med tre kjørere igjen på toppen klinket Niklas Mattsson til og leverte et hopp som ga hele 90 poeng. Det ga svensken 2.-plass, og Sandbech ble dyttet ned på 7.-plass.

I sitt første run leverte Sandbech fire rotasjoner (1440) med en grab på halen av brettet. 24-åringen hadde en god landing og fikk poengsummen 84,75.

Etter at alle utøverne hadde gjennomført sitt første run, lå Sandbech på 5.-plass. Kun de seks beste går til finalen. Alle utøverne har to forsøk hvor det beste blir tellende.

I run nummer to gikk Sandbech for det samme trikset, men gikk mye høyere og lenger enn i første forsøk. Det gjorde at bæringen fikk smake på snøen i landingen. Det ga naturligvis en svak poengsum: 41,25.

– Må forberede seg

Dermed var det klart for nervepirrende venting i bunnen av bakken. Åtte kjørere igjen på toppen kunne ta seg forbi Sandbech, og nordmannen tålte kun at én av dem overgikk 24-åringens triks.

– Jeg vet at når man er på bunnen, må man forberede seg på at man går ut. Det er bedre enn å sitte der og tro og håpe at man skal gå videre, sa Sandbech til Eurosport.

Redmond Gerard snek seg inn 0,25 poeng foran Sandbech og dyttet ham ned på den sjette og siste plassen som ga finale. Deretter sikret Mattsson seg en plass i finalen.

Canadiske Max Parrot vant kvalifiseringen og er en av favorittene før lørdagens finale.

Lover ikke nytt OL

Sandbech ble den yngste mannlige norske OL-deltaker da han deltok i OL i Vancouver i 2010. I Sotsji fire år senere tok han sølv i slopestyle. Etter årets vinterleker i Pyeongchang vil han ikke love at han stiller til start i Beijing.

– Jeg vet ikke. Jeg skal ikke love noe eller avkrefte noe. Kanskje det blir i noe annet enn snowboard? Nei da. Vi får se, sa Sandbech, som oppsummerte Pyeongchang-OL som «nære».

– Rett utenfor pallen (i slopestyle) og rett utenfor finalen (i Big Air). Det er litt kjipt, erkjente han.

