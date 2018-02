Villarreal-spiller Semedo pågrepet for vold og kidnapping

NTB Sport

23-åringen ble pågrepet av politiet i sitt hjem. Ifølge lokalavisen Las Provincias var det resultat av en anmeldelse fra det påståtte offeret for hendelsen forrige uke.

En mann hevder ifølge avisen at han ble bundet, slått og holdt mot sin vilje i spillerens villa i Betera.

Villarreal meldte senere at klubben har innledet gransking av omstendighetene, og at den vil treffe de nødvendige disiplinære tiltak mot spilleren.

Ifølge Las Provincias ble en mann fratatt nøklene til sin leilighet og låst inne på et soverom i Semedos villa mens personer dro til mannens leilighet for å «stele penger eller få tak i noe som ellers kunne vært brukt som bevis for en annen forbrytelse».

Det er ikke første gang Semedo har vært i trøbbel siden Villarreal kjøpte ham fra Sporting Lisboa sist sommer. I november ble han pågrepet etter en voldsepisode på en nattklubb. Den saken har ennå ikke kommet for retten.

