Svendsen vil være ankermann igjen

NTB Sport

Tirsdag gikk den formsterke trønderen Norge inn til sølv på mixedstafetten i OL med en meget god etappe. Etterpå gjorde 32-åringen det klart at han er klar til å løse den samme oppgaven fredag.

– Jeg sier ikke nei takk hvis jeg får den, men det viktigste er at vi finner ut hvordan vi bruker bestemann på laget, og det er Johannes, sa Svendsen.

På tirsdagens blandet stafett vurderte landslagsledelsen det som best for laget å ha Johannes Thingnes Bø på etappe nummer tre. I ettertid er det vanskelig å påstå at det var feil oppskrift. Etter at Norge havnet på etterskudd innledningsvis, gjorde olympiamesteren fra 20-kilometeren en monsteretappe og sendte Norge rett tilbake i medaljekampen.

Deretter fullførte Svendsen jobben.

Sølvmedaljen smakte nærmest som gull for de norske etter den formidable opphentingen. Etterpå la ikke Svendsen skjul på at å plassere Thingnes Bø på tredje etappe ga solid effekt.

– Nå skal ikke jeg forgriper noe stafettuttak, men det fungerte veldig bra når vi lå litt bak. Skulle vi få en runde på de første etappene, som lett kan skje her, så er Johannes gull verdt på en sånn etappe. I tillegg er jeg brukbar i spurt, men det er vanskelig å si, sa veteranen.

Kristiansen vil avvente

Thingnes Bø ville på sin side ikke være med på spekulasjoner rundt stafettuttaket, men legger ikke skjul på at det ligger mye potensial i ankeretappen.

– Det er litt sånn skrekkblandet fryd, men går du inn til seier som ankermann, er du legende for alltid. Det er godt å ha i bagasjen, smilte stryningen.

Svendsen spøkte med at det vil bli slagsmål om jobben som avslutter, men la raskt til:

– Vi unner hverandre begge to å få den jobben. Man må bare finne ut hva som er best for laget. Vi må tenke på Norge og ikke på oss selv, sa trønderen.

– Jeg synes trenerne har gjort gode valg så langt i OL, så vi får stole på dem, tilføyde han.

Landslagssjef Egil Kristiansen holdt kortene tett til brystet tirsdag.

– Det må vi se på. Vi må finne det beste laget, og så får vi diskutere litt med gutta og se hva vi gjør, sa han til NTB.

Sotsji er tilbakelagt

Kvinnelandslagstrener Stian Eckhoff gir kollegaen følgende råd.

– Det er heldigvis ikke min beslutning å ta, men hvis jeg hadde vært herretrener, ser jeg for meg at jeg ville brukt Johannes på annen eller tredje etappe. Da får du brukt kapasiteten hans, sa han og la til at Svendsen peker seg ut som ankermann.

Skulle trønderen få den oppgaven, går han løs på jobben som for fire år siden endte i en vond opplevelse under OL i Sotsji. Da skjøt Svendsen bort det som lignet en sikker norsk medalje og måtte ut i strafferunden.

32-åringen sier at den episoden er et tilbakelagt kapittel.

– Det er den ene gangen det har skjedd, og jeg har gått mange andre gode stafetter. Da forsvinner sånt litt. Alle utøvere har en sånn opplevelse med seg, sa han.

Tungt hadde han det også innledningsvis under OL i Pyeongchang, men de siste dagene har det snudd. Bronsen på fellesstarten ble etterfulgt av tirsdagens sølvmedalje. Fredag kan medalje nummer tre komme.

– Den første uka var et mareritt, så at det har gått så bra etterpå er sinnssykt bra, sa Svendsen og åpnet for at OL-oppturen kan få betydning for om han gir seg ved sesongslutt eller ikke.

– Du tar sånne avgjørelser ut fra følelser, og når du drar med deg så gode følelser som dette, veier det mye. Vi får se, sa han tirsdag.

Tirsdagens sølv var trønderens sjuende i OL-sammenheng. Samme antall har Martin Fourcade, som gikk Frankrike inn til gull. Sammen med den tyske legenden Kati Wilhelm deler Svendsen og Fourcade nå femteplassen på listen over tidenes mestvinnende skiskyttere i OL-sammenheng.

(©NTB)