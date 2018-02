Sør-Korea yppet seg mot Finland

NTB Sport

På stillingen 3-0 etter 26 minutter så Finland ut til å cruise komfortabelt videre fra kvartfinalekvalifiseringen. Petri Kontiola scoret det første målet i overtall etter snaut fem minutter.

Samme mann doblet ledelsen tidlig i midtperioden. Hjemmenasjonen ble igjen hardt straffet for å ha en spiller i utvisningsboksen. Et par minutter senere gjorde Miro Heiskanen finnenes tredje nettkjenning for kvelden.

Da så det ordentlig mørkt ut for Sør-Korea, men to kjappe reduseringer blåste full liv i kampen igjen. Brock Radunske satte inn 1-3 etter en halvtime, mens Ahn Jin-hui fulgte opp to minutter etterpå.

Vertene hadde klart færrest skudd på mål i oppgjøret, men i midtperioden klarte de å sette Finlands målvakt på prøve. De klarte faktisk å matche Finlands tolv skudd på mål i 2. periode. I første og siste periode ble det derimot bare fem og to skudd. Totalt vant Finland skuddstatistikken 36-19.

Finnene gjenvant kontrollen etter den siste pausen. Mye var gjort da Juuso Hietanen økte forspranget til 4-2 i overtall etter litt over 47 minutter. Sør-Korea jaktet febrilsk reduseringsmål og tok ut målvakten mot slutten. Det ga Sakari Manninen muligheten til å gjøre 5-2 i et tomt bur sju sekunder før slutt.

I kvartfinalen skal Finland opp mot regjerende mester Canada. Finnene tok bronse i forrige OL.

