Riiber kjempet mot gråten etter bitter 4.-plass

Nok en gang måtte Riiber nøye seg med en 4.-plass i Pyeongchang-OL. Kombinerttalentet har ikke hatt flyt i Sør-Korea.

Riiber ble nummer fire i den individuelle konkurransen med hopp i den lille bakken, og dessverre måtte 20-åringen nøye seg med den samme plasseringen etter rennet med hopp i den store bakken.

Han lå lenge i snøen etter målgang. Tre tyskere kom seg foran ham i mål etter en langspurt, og Riiber ble liggende i snøen mens han slo med hendene.

Da hadde han det tungt. Veldig tungt.

– Det gikk i svart da jeg gikk i mål. Det var såpass nærme, og det er ekstra tungt å dra inn to 4.-plasser i et OL. Det betyr ingenting, konstaterte Heming-løperen.

Skalv

Riiber kjempet tappert i intervjusonen. Stortalentet kjempet med dirrende stemme, mens han forsøkte å døyve skuffelsen. Til slutt sprakk det litt opp, og det kom en liten tåre.

Det var ikke dette han hadde sett for seg. Riiber er blitt en mye bedre langrennsløper i de siste månedene, og han går teknisk bra på ski.

Det var da heller ikke i langrennsløypa at det sviktet med tanke på medalje, ifølge ham selv.

– Taktikken fungerte egentlig veldig bra. Jeg gjorde akkurat det jeg skulle gjøre i 9,5 kilometer, og jeg viser absolutt styrke ut fra hoppresultatet. Det er deilig å kunne imponere folk på andre vis, men det er lite jeg kunne bidra med mot slutten. Det er kjedelig.

Han fortalte om kramper i legger og lår på de siste 200 meterne.

Han mistet medaljemuligheten helt på tampen av den siste lange bakken. Der måtte han slippe tyskerne for seg. Kanskje skulle han også ha kastet seg inn i innersporet før den siste unnakjøringen inn på stadion.

Fart i bakken

Riiber lå på 2.-plass etter et bra hopp på 139 meter i bakken, men han selv var ikke fornøyd med det.

– Jeg føler at det er i hoppbakken jeg kaster vekk muligheten. Vi hopper med åtte-ni avsatser for mye fart i forhold til det jeg skulle ønske opp mot mitt maksimale potensial. På mitt beste er jeg nærmere spesialhopperne enn jeg har vært her borte. Jeg har lett fælt etter både utstyr og ski, og jeg er kanskje blitt tatt litt på senga. Jeg skulle hatt mer selvtillit inn mot mesterskapet. Ja, jeg ble nummer to, men tyskerne var likevel ett minutt for nærme.

