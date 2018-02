Målfest da Bayern festet grepet

NTB Sport

Som Liverpool og Manchester City gjorde forrige uke har Bayern nærmest fjernet all spenning før returkampen. To Müller-halvtreff fra kloss hold, et mål av Kingsley Coman og en Lewandowski-dobbel til slutt sørget for det mot et tyrkisk lag som måtte spille det meste av kampen med ti mann.

– Det røde kortet hjalp oss, selv om vi ikke klarte å benytte oss av det ordentlig i første omgang. Vi var ikke aggressive nok, sa Müller etter kampen, ifølge DPA.

– Vi må spille som vi gjorde i andre omgang. Da var vi tøffe og angrep, fortsatte han.

Oppgaven var stor nok for Besiktas, og den ble ikke lettere da midtstopper Domagoj Vida ble sendt av banen med direkte rødt kort etter et kvarter.

Lagkaptein Atiba Hutchinson forårsaket situasjonen med en nonchalant bakoverpasning som Robert Lewandowski våkent snappet opp før han satte kurs rett mot mål. Vida satte inn en desperat takling og felte ham rett utenfor 16-meterstreken. Dommeren var ikke i tvil, og kroaten måtte luske i garderoben.

Ingen bønn

James Rodríguez skrudde frisparket rett utenfor, men det gikk ikke bare Bayerns vei selv med en spiller mer på banen. Et par minutter senere kom Vagner Love gjennom etter en feil av Mats Hummels, men avslutningen gikk over mål.

Etter en halvtime måtte Fabri i gjestemålet ta fram sitt beste for å hindre Bayern-jubel. Hummels nikket fra kort hold på innlegg fra James, men keeper fikk opp hånden og refleksreddet.

Et par minutter før pause var det ingen bønn. Coman la inn fra venstre. David Alaba fikk bare halvtreff inne i feltet, men ballen spratt fram til Müller, som etter en rask piruett lurte den forbi keeper selv om heller ikke han traff rent.

Rett etter måtte James byttes ut, ør etter å ha fått en Müller-sleiv rett i hodet, men Bayern-trener Jupp Heynckes hadde kvalitet nok på benken, og inn kom Arjen Robben.

Uttelling

Fem minutter ut i 2. omgang sendte Lewandowski et frispark i stolpen og ut helt oppe i krysset, men Besiktas hadde ingen grunn til å puste lettet ut. Noen minutter senere sto det 2-0.

Lewandowski var på grensen til offside da han ble spilt fram til høyre i feltet, men flagget ble nede, og pasningen 45 grader ut til Coman var perfekt. Franskmannen scoret enkelt.

Bayern hadde flere store sjanser før Müller økte etter halvspilt 2. omgang. Robben spilte fram Joshua Kimmich på kanten, og Müller møtte innlegget ved nærmeste stolpe. Fabri fikk opp hånden igjen, men greide bare å slå ballen videre inn i mål. Müller er nå oppe i 12 mål i mesterligaens åttedelsfinale.

I det 79. minutt var Lewandowski først framme på keeperreturen etter et langskudd fra Hummels, før han fullførte verket ved å sette foten på Müllers nesten ferdigscorede innlegg rett før full tid.

Besiktas viste seg i glimt som et farlig lag offensivt, men kan ikke ha noen forventninger om å skulle gjøre returkampen i Istanbul spennende.

