Louisville fratatt NCAA-tittelen fra 2013

Universitetet straffes for å ha brukt strippere og prostituerte til å rekruttere de mest talentfulle spillerne til å spille for Louisville.

Det er første gang NCAA, som regulerer all universitetsidrett i USA, har fratatt et universitet basketballtittelen for menn.

Straffen er resultat av en gransking som konkluderte med at en tidligere assistenttrener hadde organisert «sexfester» for spillere, noe som gjorde de involverte ikke spilleberettiget.

Louisville anket, men anken ble avvist tirsdag, og Louisville mister 123 seirer oppnådd i årene 2011 til 2015. Det inkluderer NCAA-tittelen i 2013 og semifinaleplassen året før.

Greg Postel, midlertidig president for Louisville-universitetet, sier at han er dypt uenig i avgjørelsen, men at det er på tide å legge saken bak seg.

Treneren Rick Pitino, som hevdet at han ikke visste noe om sexfestene, fikk sparken i oktober i fjor i sammenheng med en annen rekrutteringsskandale.

