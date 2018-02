Krusjelnitskij bedyrer sin uskyld etter dopingsjokket

NTB Sport

Curlingspilleren skjønner ingenting etter at han har testet positivt for dopingmisbruk.

– Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg i løpet av min idrettskarriere aldri har brukt forbudte stoffer eller uærlige metoder. Jeg tar sterkt avstand fra dopingbruk, sier Krusjelnitskij og omtaler det hele som et "sjokk".

Han og OAR står i fare for å miste OL-bronsen i mixed curling til Norge, men det er uklart hva slags straff russerne får.

– Dette er et hardt slag for meg, mitt rykte og min karriere, sier Krusjelnitskij i en offisiell uttalelse.

Beklager dypt

Den russiske OL-delegasjonen uttalte at de «oppriktig angrer over hendelsen».

– Vi beklager dypt, het det fra OAR-delegasjonen.

– B-prøven ga et positivt resultat og bekrefter at det var et ulovlig stoff i utøverens kropp, het det videre.

Krusjelnitskij testet positivt på meldonium, men ifølge russerne har curlingspilleren utelukkende fått i seg stoffet én gang.

Ifølge delegasjonen ville slik bruk «være fullstendig bortkastet og uten effekt» i jakten på prestasjonsforbedring.

CAS meddelte mandag at de gransker saken. Krusjelnitskij ønsker en høring velkommen.

– Jeg, mer enn noen annen, ønsker en høring raskest mulig for å finne ut hva som har skjedd. sier Krusjelnitskij.

Hjertemedisin

Russerne har startet sin egen etterforskning av saken. Tidligere har OAR hevdet at en rival kan ha forsøkt å skade Krusjelnitskij. Det er også kommet forklaringer om at politiske fiender av Russland står bak.

Meldonium brukes som hjertemedisin, men flere mener det også kan ha en prestasjonsfremmende effekt. Det ble forbudt i idretten fra 2016.

Dopingsaken i curling kan sette en stopper for russernes håp om å få avslutte vinterlekene i Pyeongchang under landets eget flagg.

Russland er utelukket fra vinter-OL etter dopingjukset på hjemmebane for fire år siden. Kun spesielt inviterte utøvere fikk delta i Pyeongchang.

(©NTB)